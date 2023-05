Na energia, os preços acentuaram a queda que se vinha a observar. O INE indica que a "Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 4,0% em maio de 2023, taxa inferior em 1,7 pontos percentuais à observada no mês anterior", indica o INE. Este é já o sétimo mês consecutivo de alívio nos preços de venda aos consumidores.Na energia, os preços acentuaram a queda que se vinha a observar. O INE indica que a

A taxa de inflação terá abrandado para 4% em maio, segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A desaceleração é explicada pelo efeito base do aumento de preços na energia e alimentos em 2022 e também já reflete o impacto do "IVA zero" num cabaz de bens alimentares essenciais.variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -15,5%, o que compara com os -12,7% que foram registados no mês anterior.Por outro lado, o índice referente aos bens alimentares não transformados desacelerou de 14,1% para 8,9% em maio, o que corresponde a um alívio de 5,2 pontos percentuais. Esse abrandamento na subida dos preços dos alimentos é explicado, em grande medida, pela entrada em vigor da isenção de IVA num cabaz de bens alimentares essenciais, para apoiar sobretudo as famílias mais vulneráveis, numa altura em que a subida dos preços dos alimentos está muito acima da média.



Comparando com o mês anterior, a variação do IPC terá sido de -0,7%. Em abril, a variação mensal do IPC tinha sido de 0,6% e, há precisamente um ano, a variação mensal do índice de preços era de 1%. O INE estima ainda que a variação média nos últimos doze meses do IPC tenha sido de 8,2%, menos quatro décimas do que no mês anterior.



Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparar a evolução dos preços de venda no consumidor com a dos restantes países da União Europeia, terá tido uma variação homóloga de 5,4%. O valor compara com os 6,9% registados no mês anterior.



Os dados definitivos do IPC do mês de maio serão publicados no próximo dia 14 de junho.