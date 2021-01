Inglaterra regressa ao confinamento total durante seis semanas

Inglaterra vair voltar a um confinamento total durante seis semanas já a partir desta terça-feira, 5 de janeiro, anunciou esta segunda-feira, numa comunicação ao país, o primeiro-ministro britânico.





"A nova variante do coronavírus é 50 a 70% mais transmissível do que a anterior", avançou Boris Johnson.O confinamento é decretado após sucessivos recordes diários no número de novos contágios, acima dos 50 mil, que levam a que o Reino Unido some já mais de 2,7 milhões de casos desde o início da pandemia e dos quais resultaram 75.431 vítimas mortais.A medida implica que as escolas primárias, secundárias e universidades passem já amanhã para um regime de ensino à distância. Apenas as creches continuarão abertas.Johnson manifestou o desejo de que as escolas possam reabrir em meados de fevereiro, altura em que, antecipa, deverão ser levantadas as restrições mais duras.O confinamento prevê que as pessoas permaneçam em casa exceto por cinco motivos:- para trabalhar, nos casos em que o teletrabalho não seja possível;- para comprar bens de primeira necessidade;- para fazer exercício uma vez por dia;- para prestar cuidados e dar assistência a pessoas vulneráveis;- para ir a consultas médicas, receber assistência médica, realizar testes ao coronavírus ou para fugir de uma situação de perigo ou violência