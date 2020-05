Ingleses espantados como Portugal combate coronavírus: um caso de estudo

Portugal regista, segundo os dados de terça-feira, 1.342 mortos e 31.007 infetados por Covid-19. Números que têm colocado Portugal como um dos países com maior sucesso no que diz respeito ao combate e prevenção da doença. Esta quarta-feira o diário britânico 'The Telegraph' volta a elogiar o caso português.





Por que é que a taxa de teste à covid-19 em Portugal é mais que o dobro de quase todos os outros países, questiona a publicação, que quis ouvir vários especialistas."Portugal não é um país rico. Não possui o avançado sistema farmacêutico da Alemanha, nem o dinheiro da Dinamarca e da Suíça ou o sistema de educação de elite do Reino Unido", pode ler-se no artigo do 'The Telegraph', que salienta a preocupação inicial quanto à propagação da doença como em Itália ou Espanha - dois dos países europeus com mais casos de mortos e infetados por coronavírus - pelo facto de ter das populações mais envelhecidas do Mundo.Os especialistas ouvidos sublinham a rápida resposta das autoridades portuguesas no combate a propagação da doença - ao decretar o estado de emergência e colocando como principal recomendação o isolamento social -, assim como o esforço do sector privado e universitário em promover essa mesma estratégia de combate ao coronavírus.A publicação destaca o facto de Portugal, segundo dados oficiais, já ter realizado mais de 67.640 testes à covid-19, enquanto no Reino Unido foram realizados pouco mais de 52 mil testes."Trabalho, organização, estratégia", três palavras que ajudam a definir o caso português.