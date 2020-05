Lançada em associação com a cerveja Lagunitas, a campanha de apadrinhamento de cães levada a cabo pela SOS Animal foi um sucesso, com mais de uma dezena de pessoas a acederem ao apelo e a abraçarem esta causa entre os dias 8 e 22 de abril. Um gesto simbólico que foi assinalado com a entrega de um presente simbólico da cerveja Lagunitas como agradecimento.





"Numa altura complicada, em que todas as ajudas são fundamentais, ter 14 apadrinhamentos foi simplesmente fabuloso e uma alavanca na nossa esperança para nos fazer crer de que tudo é possível e que nunca podemos sequer pensar em baixar os braços", refere Sandra Duarte Cardoso, Presidente da SOS Animal.Apesar da campanha inicial ter já terminado, os apadrinhamentos seguem ativos no site oficial da SOS Animal