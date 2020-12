Inovação e diplomacia são prioridades no desporto da União Europeia

Inovação no Desporto e Diplomacia no Desporto vão ser as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Em comunicado, o IPDJ anunciou que "no primeiro semestre de 2021 serão trabalhados os temas da 'Inovação no Desporto' e da 'Diplomacia no Desporto'", realçando que foram estas as "prioridades" apresentadas pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, no Conselho de ministros do Desporto da UE, em 01 de dezembro último.

As "prioridades" da agenda da presidência portuguesa "foram novamente referidas, depois de terem sido apresentadas em Conselho de Ministros da UE, na reunião de diretores-gerais do desporto da UE", em que participou o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, por videoconferência.

"Durante a reunião esteve em discussão a 'Implementação de projetos transectoriais utilizando instrumentos de financiamento europeu', relativamente aos quais as delegações apresentaram as suas perspetivas e posições", acrescentou o IPDJ.

Na ocasião, ainda segundo o mesmo comunicado, Vítor Pataco destacou "a importância do desenvolvimento do desporto e da afirmação da dimensão europeia do desporto, reforçando o papel do setor na disseminação e adoção de medidas e iniciativas de outros setores".

O líder do IPDJ defendeu ainda que a forma de acesso das organizações desportivas aos instrumentos de financiamento "deve ser garantida de modo mais abrangente e flexível", assumindo-se "confiante" que, "com o devido acompanhamento e apoio", estas estruturas terão condições para competir com as organizações dos demais setores.

A partir de 1 de janeiro de 2021, Portugal vai presidir pela quarta vez, durante seis meses, ao Conselho da União Europeia, depois dos semestres em 1992, 2000 e 2007, sucedendo à Alemanha.