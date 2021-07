Inscrições para o Red Bull Illume estão abertas até final do mês

É a derradeira oportunidade para os amantes da fotografia de desportos de ação e aventura. As inscrições para a edição deste ano do Red Bull Illume - o maior concurso internacional de fotografia dedicado à temática dos desportos de ação e aventura – terminam no próximo sábado. Portugueses têm mantido uma presença constante nos últimos anos.

Todos podem participar, sejam verdadeiros profissionais ou simples amadores. O Red Bull Illume é o maior concurso internacional de fotografia de desportos de ação e tem as inscrições abertas apenas até ao próximo sábado, dia 31 de julho. É a derradeira oportunidade para submeter os trabalhos nas diferentes categorias previstas.

Todo o processo do Red Bull Illume decorre online, estando a competição organizada em dez categorias: Inovação (Innovation), Instagram (Best of Instagram - fotografias ou vídeos com a duração máxima de um minuto), Criatividade (Creative), Emergente (Emerging), Energia (Energy), Lifestyle, Playground, Arte (Masterpiece), RAW e História (Photo Story). As imagens devem ser submetidas em formato digital, mas podem ser captadas com qualquer tipo de câmera – incluindo com telemóvel ou tablet.

Será durante o Verão que um júri internacional com cerca de 50 elementos, na sua maioria editores de títulos de prestígio, como a National Geographic, GQ ou Paris Match ou ainda das agências noticiosas Reuters e France Press, irá escolher as melhores fotografias.

Os fotógrafos portugueses têm marcado uma presença regular nas cinco edições do Red Bull Illume até agora realizadas, chegando inclusivamente a fazer parte da lista de finalistas. Em 2019, um total de 59 551 participantes apresentaram-se a concurso. O Top 250 dá origem a uma edição em livro, enquanto o Top 60 – com as 5 melhores imagens de cada categoria – é a base de uma exposição itinerante que marca a diferença por se apresentar no espaço público com enormes caixas de luz. A organização vai atribuir prémios no valor total de 100 mil euros. O anúncio dos vencedores está previsto para novembro.

Na página redbullillume.com é possível saber mais sobre as regras, as categorias e todos os detalhes deste concurso.