Instagram, Whatsapp e Facebook registaram falhas de acesso

As redes sociais Facebook (incluindo o Messenger), Whatsapp e Instagram estiveram sexta-feira inativas durante cerca de 40 minutos devido a falhas de conexão.





De acordo acordo com o site Downdetector.com, que realiza análises a várias fontes de informação, como publicações em redes sociais, a situação afetou milhares de utilizadores e, por volta das 17h15, haviam sido registadas cerca de 755 notificações de falhas no Instagram e 562 no WhatsApp.O portal indicou ainda que 35% das reclamações relacionadas com o WhatsApp ocorreram por falhas no acesso, enquanto que no Instagram 74% dos casos deveram-se a falhas gerais e 18% no acesso às contas, o que impossibilitou o envio e receção de mensagens, bem como atualização dos 'feeds'.