Instituto Italiano de Cultura de Lisboa lança cursos online

O Instituto Italiano de Cultura de Lisboa abriu esta semana as inscrições para os cursos de Língua e Cultura Italiana, que vão decorrer durante o quadrimestre março-julho de 2021. Com seis níveis de competências (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), que vão do básico ao avançado, todos os cursos vão decorrer exclusivamente em regime online. Para lá destes, há ainda cursos de Conversação e cursos temáticos e seminários.