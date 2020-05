A instrução do processo da Operação Marquês retoma no dia 22 de junho, no Campus de Justiça, segundo informou o juiz Ivo Rosa às defesas.





O magistrado designou várias datas até à primeira semana de julho, confirmou aoa secretaria do Tribunal Central de Instrução Criminal.Ivo Rosa ainda fez nenhum despacho mas pediu que esta informação chegasse aos advogados. As defesas do antigo primeiro-ministro, José Sócrates, e do empresário Carlos Santos serão as primeiras a tomar a palavra quando os trabalhos forem retomados.Recorde-se que a instrução do caso Marquês foi adiada a 11 de março, devido à pandemia de Covid-19.