IPDJ retoma atendimento presencial a partir de segunda-feira exceto em Lisboa

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai retomar o atendimento presencial, excluindo a área metropolitana de Lisboa, a partir de segunda-feira, após ter encerrado os serviços devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a entidade.

"Garantindo o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), e colocando em prática o plano de contingência interno, o IPDJ retoma o atendimento presencial, dentro do horário normal de funcionamento, em todo o país, excetuando a área metropolitana de Lisboa, cuja previsão de reabertura destes espaços de atendimento ao público está prevista para 06 de junho (data que poderá ser ajustada em função da evolução dos efeitos da covid-19)", informou em comunicado o IPDJ.

Na área do desporto, a frequência das instalações do Jamor é alargada aos atletas federados e à população em geral.

"Até aqui, as instalações do Jamor estavam apenas disponíveis para os atletas de alto rendimento, seleções nacionais e praticantes profissionais, com exceção dos espaços comuns de ar livre que têm vindo a ser utilizados por muitas famílias e praticantes informais", sublinhou o IPDJ.

Na área da juventude, reabrem os serviços de atendimento na rede Ponto Já, as reservas e utilização dos auditórios e os atendimentos nos gabinetes de Saúde Juvenil - Cuida-te+, entre outros.

"Atendendo à situação epidemiológica que o país atravessa, o IPDJ recomenda aos utentes que evitem deslocações desnecessárias e, antes de efetuarem uma marcação, se certifiquem, através das plataformas online, se os serviços de que necessitam estão disponíveis", realçou a entidade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.396 mortos associados à covid-19 em 32.203 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que sexta-feira foi prolongado até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.