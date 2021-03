IPG cria estrutura blockchain pioneira para modernizar a Administração Pública

O Instituto Politécnico da Guarda – IPG quer modernizar a Administração Pública portuguesa com recurso aos protocolos blockchain e tornar-se num centro nacional de competências desta tecnologia. Para avançar com este projeto de modernização financiado pela União Europeia, o Instituto Politécnico da Guarda criou uma unidade da Rede Europeia de Blockchain – EBSI, pioneira no país. A EBSI é uma iniciativa da Comissão Europeia para digitalizar os serviços públicos dos Estados-membros.





Para montar este projeto de tornar as bases de dados da Administração Pública portuguesa mais segura e mais impenetrável, e para participar em projetos europeus de criação de novos serviços para os cidadãos, o Instituto Politécnico da Guarda associou-se à empresa tecnológica portuguesa To Be Blockchain. Esta empresa, liderada por António Matias Gil, está a construir com o IPG o primeiro nó português da EBSI."Vamos criar um centro de competências blockchain no Politécnico da Guarda, integrado na rede europeia, onde iremos mostrar as vantagens de segurança desta solução tecnológica, orçamentar a sua implementação em diversos serviços públicos e capacitar os técnicos da Administração Pública para ligarem os seus atuais sistemas informáticos à blockchain", afirma António Matias Gil, responsável pela To Be Blockchain. "O IPG tem capacidade para desempenhar um papel importante na manutenção das infraestruturas blockchain e para apoiar unidades da Administração Pública portuguesa, sobretudo ao nível da formação tecnológica, para que esta possa adotar de forma generalizada a tecnologia blockchain nos seus serviços".A tecnologia blockchain estrutura-se a partir de bases de dados que funcionam em cadeias de informação criptografadas e descentralizadas, garantindo que qualquer partilha de informação ou registo de transações sejam efetuados de forma segura e permanente. O facto de a informação estar distribuída em vários servidores dificulta a adulteração de qualquer dado."A tecnologia blockchain está em clara expansão e tem-se revelado bastante vantajosa em diversos setores de atividade, tanto públicos como privados", afirma o presidente do IPG, Joaquim Brigas. "Queremos posicionar o IPG na vanguarda nacional desta solução tecnológica, tornando-o numa instituição de ensino superior especializada na transmissão de conhecimento blockchain, através de investigadores e de docentes altamente qualificados nas diversas áreas ligadas às Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC".A transformação digital dos serviços públicos, através da tecnologia blockchain, é um dos grandes objetivos estratégicos da União Europeia. Uma das iniciativas já lançadas é a Infraestrutura da Rede Europeia de Blockchain – EBSI, a qual irá permitir criar serviços públicos transfronteiriços e, assim, melhorar a forma como as empresas, os negócios e os próprios governos europeus funcionam. A ideia é criar uma estrutura resistente para o setor público que, ao longo do tempo, terá ligação com outras plataformas do setor privado, permitindo relações mais ágeis, menos burocráticas e mais transparentes entre todos os atores.A EBSI já permite a alguns países europeus a reestruturação de quatro áreas da administração pública em prol de uma maior segurança na partilha de informação. Na área notarial, a tecnologia blockchain está a permitir o rastreamento fiável de documentação; nos domínios da educação e do ensino superior, através da gestão de diplomas, já foi possível criar uma rede europeia de credenciais."Portugal deve acompanhar a digitalização que está a ocorrer em toda a europa", afirma António Matias Gil, responsável pela To Be Blockchain. "Esta iniciativa do Instituto Politécnico da Guarda irá ajudar o país a cumprir o compromisso político europeu de se manter na linha da frente do acompanhamento, desenvolvimento e implementação de projetos de digitalização baseados na tecnologia blockchain", sublinha o responsável pela empresa parceira do IPG.Esta nova tecnologia permitirá que os cidadãos europeus tenham maior controlo sobre a sua identidade e dados, através da Identidade Digital Auto Soberana. E, no futuro, as administrações fiscais dos diferentes países poderão vir a partilhar informações sobre o IVA das empresas de cada país de forma segura, o que hoje não acontece.