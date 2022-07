IPMA coloca distrito de Bragança em aviso vermelho no sábado e centro norte em laranja

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira em aviso vermelho, o mais grave, o distrito de Bragança durante o dia de sábado, e em aviso laranja sete distritos do interior centro e norte do país.

Na última atualização disponibilizada pelo IPMA, estarão no sábado em aviso laranja, o segundo mais elevado, os distritos de Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Évora devido "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".

Os restantes distritos de Portugal continental estarão em aviso amarelo, o terceiro da escala, devido ao tempo quente, à exceção de Faro, o único colocado a verde.

Para domingo, o IPMA indica que, devido ao calor, o distrito de Bragança passa do aviso vermelho para laranja, permanecendo no mesmo nível os distritos de Vila Real, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.

Viseu, Santarém, Évora e Beja estarão, por sua vez, em aviso amarelo, enquanto praticamente todo o litoral se encontrará no nível verde.

Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Os incêndios florestais consumiram este ano mais de 38 mil hectares, cerca de 25.000 dos quais na última semana, a maior área ardida desde 2017, segundos dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).