O Irão emitiu um mandado de detenção para Donald Trump por causa da morte do general Qassem Soleimani, avança a 'AlJazeera'.





O ministério público do país acusa o presidente dos Estados Unidos, e mais 35 pessoas – todos norte-americanos -, de "homicídio" e "atos terroristas", segundo explicou o procurador Ali Alqasimehr.Trump será procurado e acusado mesmo depois do final da sua presidência, adiantou o mesmo representante do ministério público do Irão.O mandado de detenção surge mais de seis meses depois de o general iraniano ter sido morto, a 3 de janeiro deste ano.