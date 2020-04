Irmã de Jesualdo Ferreira morre em incêndio em Mirandela

Morreu esta segunda-feira ao final da tarde a irmã de Jesualdo Ferreira na sequência de um incêndio no primeiro andar do prédio onde vivia, em Mirandela, segundo avança a Rádio Terra Quente FM.





Quando os bombeiros chegaram ao local o prédio já tinha sido tomado pelas chamas. A vítima já teria saído do apartamento onde vivia sozinha mas decidiu voltar para trás para ir buscar as chaves. Foi posteriormente encontrada já inanimada à porta de casa.A irmã do treinador português ainda foi transportada para o hospital local com sinais vitais mas acabou por falecer, cerca de uma hora depois.Segundo o sub-chefe dos bombeiros de Mirandela, citado pela Rádio Terra Quente FM, quando os operacionais chegaram ao local, o prédio já tinha sido tomado pelas chamas. As causas do fogo são, até ao momento, desconhecidas. As chamas só foram controladas cerca das 20h45 de segunda-feira.