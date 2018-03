A banda Iron Maiden confessou ter plagiado alguns versos da música "Life’s a Shadow", editada em 1974, dos Beckett. Em causa está o tema "Hallowed be Thy Name", um dos maiores sucessos do grupo de heavy metal.

Após um acordo com o representante da banda, os britânicos vão ter de pagar 620 mil euros pela infração cometida.

Continuar a ler