IRS: Publicadas tabelas de retenção na fonte de 2020. Veja o seu caso

As tabelas de retenção na fonte para 2020 foram publicadas em Diário da República esta terça-feira, dia 21 de janeiro, sendo atualizadas em média em 0,3%, em linha com a atualização dos escalões que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para este ano.



Pode consultar que taxa de retenção se aplica ao seu salário aqui. Para isso precisa de encontrar a tabela que corresponde à sua situação familiar (trabalhador dependente ou pensionista, solteiro ou casado, com ou sem filhos), procurar o rendimento bruto que recebe mensalmente e multiplicá-lo pela taxa correspondente.