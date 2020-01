Isabel dos Santos sai do capital da Efacec

A Efacec anunciou que Isabel dos Santos vai sair do capital da empresa de forma definitiva. Mário Leite da Silva e Jorge Brito Pereira também renunciaram aos cargos na empresa.

"A Engª Isabel dos Santos informou o Conselho de Administração que decidiu sair da estrutura acionista da Efacec Power Solutions, com efeitos definitivos", sendo que "na sequência desta decisão, o Dr. Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Dr. Jorge Brito Pereira, renunciou ao cargo de Presidente da Assembleia Geral da Efacec Power Solutions, ambos com efeito imediato", refere o comunicado enviado às redações na manhã desta sexta-feira.