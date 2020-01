Isabel dos Santos usou passaporte russo para sair de Portugal

A empresária Isabel dos Santos usou o passaporte russo para sair de Portugal na passada quarta-feira, dia em que abandonou Lisboa com destino a Londres.





A filha de José Eduardo dos Santos saiu do país num voo comercial, exatamente no dia em que foi constítuida arguida em Angola e um dia antes da reunião entre os procuradores-gerais da República de Portugal e Angola.Isabel dos Santos esteve numa reúnião da administração do EuroBic, na sede em Lisboa, com a presença de Teixeira dos Santos. Desta reunião saiu a decisão de venda dos 42,5% do capital detido pela empresária angolana.A atual administração do EuroBic, que se encontra em final de mandato, vai sofrer profundas remodelações. Dois nomes são particularmente visados: o presidente da Comissão Executiva e ex-ministro das Finanças de Sócrates, Teixeira dos Santos, e o antigo administrador do Banco Português de Negócios (BPN) e atual administrador do EuroBic com a área do Private Banking, Rui Pedras.Segundo apurou o, o Banco de Portugal considera impossível a continuação destes dois elementos na administração do EuroBic. A única dúvida é se a saída deve ser imediata ou em março com o fecho das contas e com a designação de uma nova administração.