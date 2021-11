Isaltino Morais hospitalizado com covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, está internado com covid-19 no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.Segundo comunicado da autarquia, Isaltino Morais está nos cuidados intermédios a realizar exames médicos de diagnóstico.O estado de saúde do autarca de 71 anos é "estável".