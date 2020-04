Uma equipa de investigadores do ICS/ULisboa e do Iscte/IUL iniciou no final de março 'Inquérito Covid19: Impacto Social da Pandemia', com o objetivo de perceber os impactos da pandemia nas diversas áreas da vida das pessoas que residem em Portugal.





Depois desta primeira fase ter terminado - receberam 11.508 respostas -, a equipa de investigadores procuramos agora compreender de que forma as suas opiniões e ideias sobre o assunto evoluíram com o passar do tempo. Como tal pedem a que quem participou na primeira ronda, volte a preencher este novo inquérito, clicando em https://ics.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BHzdh0Gnu2Qlp3.