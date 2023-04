Isto lembra uma história: os cães do presidente da Irlanda

Oassunto ganhou mediatismo há já algum tempo, mas um vídeo que teima em aparecer, de tempos a tempos, no meu feed de Instagram faz com que se torne imperativo falar do assunto: o Presidente da República da Irlanda tem um cão fabuloso. Nesse vídeo, surge Michael D. Higgins, o Presidente irlandês, a fazer um discurso, enquanto um cão, belo e corpulento, o importuna constantantemente, ora dando-lhe narigadas nas mãos, ora tocando-lhe com a pata na perna, tentando chamar a atenção. Higgins, que, recorde-se, é presidente de um país, acaba por ceder e fazer umas festinhas ao cão como quem diz "agora não, Misneach, espera um bocadinho", mas Misneach, um magnífico Pastor de Berna, não quis saber. Os cães não percebem de política, nem de ocasiões sociais. Como poderia Misneach adivinhar que o discurso que o seu amado dono fazia era um tributo ao ator Tom Hickey, falecido pouco tempo antes, em maio de 2021. Leia o artigo na 'Must'.