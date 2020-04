Itália prepara-se para voltar ao trabalho a 4 de maio: escolas só reabrem em setembro

Itália já está a preparar o regresso ao trabalho e projeta a reabertura das empresas da indústria para o próximo dia 4 de maio. Por outro lado, as escolas só devem reabrir em setembro, segundo anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte.





"Estamos a trabalhar para poder reabrir grande parte das fábricas e empresas de construção no dia 4 de maio", revelou Conte ao jornal diário 'La Repubblica'.As medidas de segurança no regresso ao trabalho devem ser anunciadas no início da próxima semana.Itália foi o primeiro país a ser severamente devastado pela pandemia de coronavírus na Europa e foi o primeiro a impor o 'lockdown' em março.As empresas que queiram voltar a operar têm de cumprir com regras muito rígidas nas questões de segurança para a saúde dos trabalhadores.O objetivo é reabrir as empresas estratégicas focadas nos negócios de exportação, de modo a poder relançar a economia.Relativamente ao regresso às aulas, o primeiro-ministro italiano afirmou que as escolas só devem reabrir no mês de setembro. Conte afirma que as aulas remotas estão a funcionar extremamente bem no país.