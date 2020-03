Itália regista 969 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas: é um recorde diário

Itália registou o pior dia desde o início da pandemia da covid-19, com 969 mortes nas últimas 24 horas. Total de óbitos no país atinge 9.184, revelaram esta sexta-feira, 27 de março, as autoridades da proteção civil italiana.





O número de novos casos ascendeu a 4.401, elevando o total desde o início do surto para 84.990.Pela positiva, registaram-se mais 589 pacientes dados como curados, para um total de 10.950.Itália regista uma taxa de mortalidade de 10,8% entre os casos detetados, o valor mais elevado entre os países com um número significativo de casos.