Iva Domingues fecha etapa no Canal 11 e regressa à TVI

Iva Domingues troca o Canal 11 pela TVI. A apresentadora portuguesa diz adeus ao canal de televisão da Federação Portuguesa de Futebol para regressar à estação de Queluz de Baixo.





"Na~o posso seguir caminho sem fazer este post. Muitos na~o va~o reconhecer estas caras mas eu levo-as todas no corac¸a~o. Obrigada, Tiago Craveiro pela amizade e por me trazeres de volta a Portugal. Obrigada, Presidente Fernando Gomes pelo trato, pela disponibilidade, pela simpatia e considerac¸a~o que sempre teve comigo. Obrigada Nuno Santos pela experie^ncia! Obrigada Pedro Sousa e Luis Sobral pelo empenho e capacidade de trabalho! E por u´ltimo Obrigada equipa! Amigos, companheiros de um sonho que sonha´mos juntos. Muitas felicidades a todas e todos que va~o continuar no Canal11. Ficam as melhores memo´rias...", escreveu Iva Domingues numa publicação que fez este sábado no Instagram.Já na sexta-feira a apresentadora tinha anunciado que estava de regresso à TVI. "Setembro. Tempo de regressar a casa", escreveu numa mensagem que partilhou com a imagem do canal de televisão."A TVI tem memo´ria. Estou muito feliz por estar de volta! Cristina Ferreira obrigada pelo desafio e pelo carinho de sempre. Nuno Santos"enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar... Agora vamos mas e´ trabalhar... O` Be´eeeeeen !!!", divulgou ainda a apresentadora dando indicações que vai fazer parte do novo projeto do 'Somos Portugal'.