José Sócrates foi ilibado dos três crimes de corrupção passiva de que estava acusado pela decisão instrutória lida pelo juiz Ivo Rosa na sessão realizada esta tarde no Tribunal Central de Instrução Criminal.





O ex-primeiro-ministro estava acusado de 31 crimes, três deles de corrupção passiva e relacionados com o alegado envolvimento de Sócrates no favorecimento do Grupo Lena, do BES e de um empreendimento de Vale do Lobo.Os crimes relacionados com o Grupo Lena, com Ricardo Salgado e o empreendimento de Vale do Lobo prescreveram, sendo que Ivo Rosa não deixou de tecer diversas críticas às alegações formuladas pela acusação(Notícia em atualização)