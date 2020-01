Já está a sonhar com as férias do próximo ano? Estes são os feriados e as pontes de 2020

Já está a sonhar com as férias do próximo ano? Então não espere mais tempo. Pegue na agenda e aponte quais já quais são os feriados e as pontes de 2020.





Em janeiro comemora-se o dia de Ano Novo, que este ano calha a uma quarta-feira. Em fevereiro é mês de Entrudo! Em 2020, a terça-feira de Carnaval celebra-se a 25 de feverieiro.Depois de um longo mês de março sem feriados à vista, abril chega recheado. A Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa comemoram-se nos dias 10 e 12. O 25 de Abril calha a um sábado.O início do mês de maio traz com ele um fim de semana prolongado, com o Dia do Trabalhador a calhar a uma sexta-feira. Em junho, registam-se dois feriados seguidos: dia 10 de junho (Dia de Portugal) e dia 11 de junho (feriado móvel do dia do Corpo de Deus).Depois do jejum de julho, o dia 15 de agosto (Assunção de Nossa Senhora) calha também a um sábado. Em outubro, há motivos para festejar! O dia 5 de outubro, dia da Implantação da República, calha a uma segunda-feira.Em novembro, o dia de Todos-os-Santos calha a um domingo. Mas em dezembro as notícias são boas: os dias 1 (Restauração da Independência) e 8 (Imaculada Conceição) calham a uma terça-feira, o que dá a possibilidade de fazer ponte. Já o dia de Natal, 25 de dezembro, calha a uma sexta-feira.