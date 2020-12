Já foi administrada a primeira vacina contra a Covid-19 em Portugal. Veja as imagens do momento

Já foi administrada a primeira vacina contra a Covid-19 em Portugal. O primeiro vacinado é António Sarmento, de 65 anos, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas, no Hospital de São João, no Porto. Neste arranque esteve presente a ministra da saúde, Marta Temido, e também a enfermeira que administrou a vacina a António Sarmento, Ana Isabel Ribeiro.





O centro hospitalar pretende, este domingo, das 10h00 às 20h00, aplicar a totalidade das 2125 doses em 25 postos de vacinação. Os funcionários que faltarem à chamada podem ser vacinados até quarta-feira. Estas vacinas permanecem a uma temperatura entre os 2 e os 8 graus. A administração da segunda dose está agendada para dia 17 de janeiro.Cada frasco contém cinco vacinas. Uma vez aberto o frasco, as doses podem ser administradas no espaço de cinco dias.Recorde-se que foi no Hospital de São João que se registou o primeiro internado pela Covid-19 e também o primeiro recuperado da doença. Hoje, é também nesta unidade hospitalar que foi vacinada a primeira pessoa.