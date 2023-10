Já foi entregue no Parlamento a proposta do OE 2024

Orçamento que reforça os rendimentos, fortalece o investimento e protege o futuro", escreveu o chefe do Governo.



Acabei de assinar a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2024. Um Orçamento que reforça os rendimentos, fortalece o investimento e protege o futuro.#OE2024 pic.twitter.com/IZf11DB4yC — António Costa (@antoniocostapm) October 10, 2023

Fernando Medina acabou de entregar na Assembleia da República a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024. A proposta foi entregue no Parlamento ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.O ministro das Finanças fez-se acompanhar pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, e o secretário de Estado do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues.Minutos antes da entrega, o primeiro-ministro António Costa publicou na rede social X (antigo Twitter), que havia assinado a proposta de lei para o OE do próximo ano. "Um

No último sábado, o Governo aprovou em Conselho de Ministros, a proposta de lei do OE para 2024. A proposta será debatida na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro. As votações na especialidade irão decorrer entre 23 e 29 de novembro.