Já há calendário para os exames nacionais do secundário: conheça todas as datas

Foram esta segunda-feira partilhados, em Diário da República, os calendários das primeira e segunda fases dos exames nacionais do Ensino Secundário.





Tenha acesso às datas através do link: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393158/details/maximized Foram esta segunda-feira partilhados, em Diário da República, os calendários das primeira e segunda fases dos exames nacionais do Ensino Secundário.Tenha acesso às datas através do link: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393158/details/maximizedDe acordo com o Decreto-Lei, as duas fases dos exames nacionais estão distribuídas da seguinte forma:Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e de PNLM: de 6 a 23 de julhoAfixação das pautas: 3 de agosto.Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 1 de setembro.Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e de PNLM: de 1 a 7 de setembroAfixação das pautas: 16 de setembro.Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 7 de outubro.Em atualização