Já há preços e datas para a chegada da HBO Max à Europa (mas Portugal tem de esperar)

A WarnerMedia já deu a conhecer as datas e preços para o novo serviço streaming HBO Max que estás prestes a chegar à Europa. De acordo com o The Hollywood Reporter, executivos da empresa de entretenimento partilharam que seis países na Europa poderão ver o renovado serviço a 26 de outubro.









A transição para a HBO Max em vários mercados já tinha sido anunciada, em novembro do ano passado, pelo diretor-geral do conglomerado WarnerMedia, Andy Forssell, depois do lançamento nos EUA em maio de 2020.

Já em Portugal, este serviço, que conta com os exclusivos do canal norte-americano HBO, custa 4,99 euros por mês, sendo que conta com um catálogo de 5.500 episódios de séries, filmes e documentários.

Espanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Andorra serão os primeiros países europeus a ter acesso à HBO Max.Portugal, Países Baixos ou Grécia estão na lista de países que terão ainda de esperar pela mudança, que só deverá acontecer no próximo ano, de acordo com Christina Sulebakk, diretora-geral da HBO Max Europa, Médio Oriente e África. "Será um game changer para os fãs", afirmou Sulebakk, citada pelo jornal especializado.Quanto aos termos e custos de subscrição, a responsável garantiu que serão "preços atrativos com a introdução de uma nova subscrição anual que oferece acesso a 12 meses pelo preço de oito, o que representa uma poupança superior a 30% e com uma redução do custo mensal para cerca de 5,99 euros em Espanha e Finlândia".Atualmente, os clientes em Espanha pagam 8,99 euros por mês pelo serviço de streaming da HBO.