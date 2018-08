O enorme ecrã central dos Tesla está repleto de "Easter Eggs", funcionalidades ocultas que têm origem no bom humor de Elon Musk e dos programadores da marca californiana. Graças a isto os condutores de Teslas já puderam aceder a um "Modo Natal", já transformaram o seu Tesla no Lotus submarino de James Bond e até viram o gráfico do Autopilot virar a estrada "arco-íris" do Mario Kart. Mas há uma nova funcionalidade escondida a caminho…

Elon Musk acaba de anunciar (via Twitter) que os Tesla vão receber jogos clássicos da Atari na actualização de software V9.0, que chega dentro de quatro semanas. Musk confirmou os títulos "Missile Command", "Tempest" e "Pole Position", sendo que este último poderá mesmo ser jogado com o volante do Tesla, desde que não esteja em andamento, como explica o 'Aquela Máquina'.