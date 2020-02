Jaguar tem importado peças automóveis da China em malas devido ao vírus

A Jaguar Land Rover transportou peças de automóveis feitas na China por avião, em malas, para o Reino Unido para conseguir manter a produção, uma vez que o impacto do coronavírus tem afetado a produção e o envio das mesmas, disse o CEO da empresa, à Reuters.

Numa abertura de um centro de inovação automóvel, em Inglaterra, o CEO da Jaguar Land Rover, Ralf Speth, disse que mesmo com esta solução, a empresa só conseguirá manter a produção durante mais duas semanas.

A maior fabricante de automóveis do Reino Unido, foi outra das grandes empresas mundiais a alertar para o impacto que o coronavírus está a ter no seu funcionamento, uma vez que muitas empresas que colaboram com a Jaguar Land Rover, encerraram ou diminuíram drasticamente a produção.

"Estamos seguros por mais duas semanas. A partir da terceira semana vão começar a faltar peças", disse Ralf Speth, acrescentando que a solução encontrada tem sido o transporte de peças em malas por avião desde a China para o Reino Unido.

No entanto, estima-se que a produção na fábrica chinesa volte à normalidade a partir do dia 24 de fevereiro.

Os componentes fabricados na China são usados em milhões de veículos e a província de Hubei, a região chinesa onde o vírus se começou a fazer sentir, é um importante centro de produção e transporte de peças de veículos.

Na semana passada, a Fiat Chrysler, que disse ter de encerrar a sua fábrica na Sérvia, foi a primeira empresa europeia a anunciar que iria encerrar uma fábrica no continente.