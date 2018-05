Continuar a ler

















































































MOTOR. A SVO elevou a potência do bloco 5.0 V8 turbo para 600 cv. É possível chegar aos 320 km e passar de 0 a 100 km/h em simples 3,7 segundos. A caixa automática de oito velocidades, que, para além dos modos habituais, tem um modo "track", não vacila e a tracção total permanente permite colocar no chão todos os cavalos disponíveis.



AO VOLANTE. Guiámos as duas propostas da SVO. A opção "pista" no autódromo do Algarve e a de estrada nas estradas sinuosas da serra de Monchique, onde uma escolta de luxo permitiu abrir caminho para velocidades proibidas e em qualquer dos casos ficámos verdadeiramente convencidos.



Gostávamos de uma direcção um nadinha mais directa. Aplaudimos a resposta do motor a qualquer regime, a eficácia do autoblocante gerido electronicamente e a rapidez da caixa de velocidades. Tivemos alguma dificuldade em encontrar "o" ponto ideal de travagem em pista, mas em estrada tudo correu às mil maravilhas, talvez porque a configuração do sistema é distinto. Mesmo assim, importa reconhecer que eles parecem insensíveis aos efeitos do sobreaquecimento (bendita tecnologia carbocerâmica).







A SVO elevou a potência do bloco 5.0 V8 turbo para 600 cv. É possível chegar aos 320 km e passar de 0 a 100 km/h em simples 3,7 segundos. A caixa automática de oito velocidades, que, para além dos modos habituais, tem um modo "track", não vacila e a tracção total permanente permite colocar no chão todos os cavalos disponíveis.Guiámos as duas propostas da SVO. A opção "pista" no autódromo do Algarve e a de estrada nas estradas sinuosas da serra de Monchique, onde uma escolta de luxo permitiu abrir caminho para velocidades proibidas e em qualquer dos casos ficámos verdadeiramente convencidos.Gostávamos de uma direcção um nadinha mais directa. Aplaudimos a resposta do motor a qualquer regime, a eficácia do autoblocante gerido electronicamente e a rapidez da caixa de velocidades. Tivemos alguma dificuldade em encontrar "o" ponto ideal de travagem em pista, mas em estrada tudo correu às mil maravilhas, talvez porque a configuração do sistema é distinto. Mesmo assim, importa reconhecer que eles parecem insensíveis aos efeitos do sobreaquecimento (bendita tecnologia carbocerâmica).

























































































Mas a Jaguar quis ir mais longe e levou-nos para a estrada aberta, estreita e sinuosa, da serra de Monchique ,onde o piso é demasiado irregular, para não dizer esburacado. Domar 600 cv nestas condições não é fácil, mas foi assim que pudemos verificar a qualidade da suspensão com amortecedores Bilstein, molas duplas Haybach e batentes específicos. Nestas condições, um Porsche, um BMW M ou um Mercedes AMG são sempre uns saltitões e não é fácil controlar o eixo traseiro. Mas o X3 SV Project One "voou" por cima destes "obstáculos" como se nada fosse...



É por estas e por outras que é fácil ficar encantado com esta proposta, que apenas tem um defeito: é um brinquedo com um preço desde 243 mil euros...



Autor: Mas a eficácia da suspensão é ainda mais surpreendente. Ela é, quanto a nós, um dos pontos fundamentais para o prazer de condução oferecido pelo XE SV Project 8. A sua eficácia, aliada à (superior) rigidez estrutural da versão "pista", permite que tudo se passe demasiado depressa num circuito que não perdoa erros, como a pista algarvia, que tem de ser visto como o habitat natural para um carro com estas características.Mas a Jaguar quis ir mais longe e levou-nos para a estrada aberta, estreita e sinuosa, da serra de Monchique ,onde o piso é demasiado irregular, para não dizer esburacado. Domar 600 cv nestas condições não é fácil, mas foi assim que pudemos verificar a qualidade da suspensão com amortecedores Bilstein, molas duplas Haybach e batentes específicos. Nestas condições, um Porsche, um BMW M ou um Mercedes AMG são sempre uns saltitões e não é fácil controlar o eixo traseiro. Mas o X3 SV Project One "voou" por cima destes "obstáculos" como se nada fosse...É por estas e por outras que é fácil ficar encantado com esta proposta, que apenas tem um defeito: é um brinquedo com um preço desde 243 mil euros...Autor: Aquela Máquina

O XE SV Project 8 pode parecer um Jaguar XE tuning, mas esqueçam lá isso. Este é um verdadeiro projecto de engenharia, com os mais elevados padrões que podem estar disponíveis para quem desenvolve um carro para a competição ao mais alto nível.O XE de quatro portas foi o ponto de partida de um modelo que, ao chegar às instalações da SVO em Oxford Road, em Coventry, "sofre profundas alterações na carroçaria, sobretudo na parte posterior", como nos referiu um engenheiro associado ao projecto.Cerca de 75 por cento dos painéis da carroçaria foram alterados. Uns para dar lugar à fibra de carbono, ainda mais leve do que o alumínio, e outros para permitir evoluir o projecto na direcção dos objectivos estabelecidos."Realizámos um grande trabalho em termos aerodinâmicos em estreita colaboração com todos os engenheiros envolvidos. Era uma equipa pequena, mas muito coesa e colaborante", afirmou-nos o responsável pelo design."Era fundamental potenciar a entrada de ar dianteira, para a refrigeração do motor e dos travões, conduzir os fluxos de ar ao longo da carroçaria e garantir todo o apoio aerodinâmico na traseira, seja com a grande asa que adoptámos, seja com o difusor que escoa o fluxo que passa sob o veículo", acrescentou-nos o engenheiro-chefe do projecto. O spoiler dianteiro pode ser regulado em duas posições e a asa traseira pode variar a incidência, permitindo garantir uma carga de 122 kg.O carbono ajudou a alterar a carroçaria, onde foi necessário redesenhar as portas traseiras e as cavas das rodas para acompanharem o alargamento da traseira (+73 milímetros) e da via anterior, que cresceu 24 milímetros para permitir a montagem de pneus 9,5x20 polegadas à frente e 265/35 R20 na traseira. Estes Michelin Pilot Sport Cup 2 são grandes no diâmetro e enormes na largura.Há duas opções: uma de dois lugares, com "roll-bar" para uma utilização radical nos "track days", e outra que assegura o compromisso para quem apostar num super-desportivo com quatro lugares para a estrada, sem abdicar de uma utilização em pista. Entre elas há 12 kg de diferença, favoráveis ao dois lugares, que também tem uma estrutura 27 por cento mais rígida."A geometria da suspensão dianteira foi revista e o sistema multilink da traseira foi uma base excelente para garantir um excelente compromisso para uma utilização em pista e em estrada", referiu-nos o engenheiro. "Como é evidente, uma utilização em circuito tem exigências específicas. Por isso, a versão de dois lugares tem uma altura ao solo reduzida em 15 mm, mas o modelo de "estrada" também pode adoptar essa configuração, com uma alteração manual, com uma ferramenta específica, sendo apenas necessário retirar as rodas", acrescentou.A adopção de discos de travão carbocerâmicos (com seis êmbolos à frente) com 400 mm no eixo dianteiro e 396 no traseiro, são a garantia de um grande poder de travagem.