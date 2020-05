Jair Bolsonaro: «Acham que eu sou um rato para entregar o meu telemóvel? Jamais»

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, garantiu na sexta-feira que "jamais" entregará o seu telemóvel à justiça, acrescentando que usa o aparelho para falar com outros líderes mundiais, temendo que o conteúdo das conversas seja divulgado.





"Acham que eu sou um rato para entregar o meu telemóvel nessas circunstâncias? Como é que eu vou entregar um telemóvel em que eu falo com líderes mundiais? Alguns falam que é praxe, eu não sou diferente de ninguém, a lei atinge-me, mas sou Presidente da República e vou lutar pelo meu país. Eu farei valer a posição do Presidente. Jamais pegarão o meu telefone. Seria uma afronta", afirmou Bolsonaro, em entrevista à rádio Jovem Pan.Bolsonaro considerou ainda uma "aberração" e "um ultraje" que a justiça brasileira queira ter acesso ao seu telemóvel, num caso que investiga a alegada tentativa de interferência política do Presidente na Polícia FederalSAIBA MAIS