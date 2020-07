Jair Bolsonaro está com sintomas de covid-19 e aguarda resultado do teste

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, admitiu estar com sintomas de covid-19. O presidente do Brasil informou que está com 38 graus de febre e com uma taxa de de oxigenação do sangue de 96%, o que o levou a começar a tomar hidroxicloroquina. Devido aos sintomas, cancelou a agenda para o resto da semana.



Jair Bolsonaro fez um teste ao novo coronavírus no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O resultado deverá ser conhecido esta terça-feira.





A informação foi avançada pelo próprio chefe de Estado em declarações a apoiantes, em Brasília, capital do país, tendo acrescentado que efetuou ainda uma radiografia aos pulmões, mas que "está tudo bem".O Brasil registou 620 mortes e 20.229 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda sob investigação uma eventual relação de 4.146 óbitos com a doença, informou hoje o executivo.

O país sul-americano totaliza agora 65.487 vítimas mortais e 1.623.284 casos confirmados desde o início da pandemia no país, registada oficialmente em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está nos 4% hoje, quando 927.292 pacientes infetados já recuperaram e 630.505 doentes continuam sob acompanhamento.