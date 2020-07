Jamila Madeira: «Celebração deste campeonato terá de ser feita de forma mais contida»

Uma possível conjugação de resultados entre os jogos de FC Porto e Benfica, poderá definir já esta jornada quem será o novo campeão nacional. Para isso, os dragões terão de vencer na deslocação a Tondela e as águias terão de perder diante do Famalicão.

Esta quarta-feira, Jamila Madeira, secretária de estado adjunta e da saúde, alertou para a necessidade de os adeptos perceberem que este campeonato terá de ser celebrado "de forma mais contida e sem ajuntamentos".

"O futebol é também, normalmente, sobretudo nos momentos finais deste campeonato, são momentos de exteriorização da emoção e de partilha. Da mesma forma que os santos populares, podemos dizer que têm uma dimensão muito semelhante, embora com uma continuidade do tempo diferente. Da mesma forma que a DGS informou que não há sinalizou que não há público dentro dos estádios, sabendo da emoção que este desporto gera na população portuguesa, nós pedimos que da forma tão rigorosa e correta que os santos populares foram enfrentados durante todo o período em que decorreram, que da mesma forma se perceba que, este ano, a celebração deste campeonato terá de ser feita de uma maneira mais contida e naturalmente com o lado efusivo numa perspetiva puramente doméstica e sem ajuntamentos. É algo absolutamente crítico que todos consigamos continuar a ultrapassar esta dificuldade, que é a pandemia, e sairmos dela com o máximo de sucesso", apontou.