O grupo de ginásios Jazzy, proprietário de espaços como o Jazzy Dance Studios, Academia Life Club ou Jazzy Life Club, vai lançar na segunda-feira (dia 6) o Jazzy Play, uma plataforma disponível à escala global na qual juntará dança, fitness e desportos de combate, com conteúdos criados para todas as idades.





Disponível de forma gratuita para todos os sócios dos seus espaços durante os três primeiros meses e para o público em geral durante os primeiros 7 dias de utilização - depois disso a mensalidade será de 8,33€ -, o Jazzy Play contará com aulas, tutoriais, prescrição de treino, conselhos nutricionais e um conjunto de novidades para adultos e para crianças, com atualizações de forma semanal.Todas as informações poderão ser encontradas no site do espaço e também nas suas páginas das redes sociais.