Jeremy Renner hospitalizado em estado crítico após acidente com limpa-neves nos EUA

O ator norte-americano Jeremy Renner sofreu um acidente quando conduzia um limpa-neves, este domingo, e está hospitalizado em estado "crítico mas estável", no Nevada, EUA."Podemos confirmar que Jeremy está em estado crítico mas estável. Ficou ferido enquanto limpava a neve, durante a manhã [deste domingo]", disse o representante do ator à revista norte-americana Hollywood Reporter. "A família está com ele e Jeremy está a receber excelentes cuidados".No domingo de manhã, a polícia do estado norte-americano do Nevada foi chamada à residência de Renner, numa zona onde foi registada uma forte queda de neve, devido a uma tempestade na véspera da passagem de ano. "À chegada, os agentes contactaram os meios de emergência para providenciar transporte médico a Jeremy Renner, através de um voo de assistência para um hospital local", disse fonte da polícia à Hollywood Reporter. A equipa de investigação de acidentes graves está a investigar as circunstâncias do incidente.O ator participou em vários projetos da Marvel, fez também parte de dois filmes da "Missão Impossível" e já esteve nomeado para dois Óscares.