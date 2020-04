Jerónimo Martins aumenta prémio anual dos trabalhadores para 500 euros

O grupo Jerónimo Martins anunciou esta segunda-feira que vai aumentar para 500 euros o prémio pago anualmente aos trabalhadores. O montante corresponde a uma subida de 5% face ao prémio distribuído no ano passado, que foi de 475 euros. No total, a Jerónimo Martins vai distribuir 10 milhões de euros pelos trabalhadores do grupo em Portugal.





Conselho de Administração do grupo "aprovou a proposta do seu Presidente, Pedro Soares dos Santos".









O prémio de 500 euros será distribuído igualmente pelos trabalhadores da Jerónimo Martins na Colômbia e na Polónia, chegando a 71 500 funcionários do grupo. O que significa que a Jerónimo Martins vai distribuir, no total, perto de 36 milhões de euros em prémios.



Na mesma nota, a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos refere que a remuneração extra, que será paga pelo 14º ano consecutivo, "acumula com a remuneração variável mensal em vigor e com os vários programas e acções de apoio" aos trabalhadores, que em 2019 ascenderam a 3,6 milhões de euros.



