Joachim Koerper, histórias de uma carreira de 50 anos na cozinha

Chegar aos 50 anos de carreira não é feito para todos, sobretudo mantendo o rigor, a mestria e a sapiência na respetiva arte. É o caso de Joachim Koerper, chef de referência, que atravessou países, influências, décadas e restaurantes até se estabelecer no Eleven, em Lisboa (que mantém uma estrela Michelin). À mesa, sentimos a tranquilidade e a maturidade do chef, sobretudo ao ouvi-lo contar as histórias das suas aventuras gastronómicas que contaram com paragens na Alemanha, na Suiça ou em Espanha. Leia o artigo completo no Must.