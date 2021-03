João Canedo lança single 'Calcanhar do Mundo'

O guitarrista e compositor João Canedo lança amanhã o single 'Calcanhar do Mundo', gravado nos estúdios ARDA Recorders no final de 2020.





A música representa um lugar imaginário, distante no tempo e no espaço, situado algures entre Trás-os-Montes e a Grécia Antiga.O tema carateriza também, no seu imaginário, o mais próximo que o ser humano esteve da perfeição utópica da realidade.