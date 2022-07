João Paulo Correia e Javier Tebas entre os oradores da 'SIGA Sport Integrity Week' em Cascais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado da Juventude de Desporto, e o presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, estarão entre os oradores da 'SIGA Sport Integrity Week', que juntará, em Cascais, dezenas de figuras do desporto, anunciou esta quinta-feira a organização.

João Paulo Correia e Javier Tebas integram uma lista, hoje anunciada, de 20 oradores, que se juntam a outros 40 dados a conhecer em 29 de junho, pela Sport Integrity Global Aliance (SIGA), liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros.

A terceira edição da Sports Integrity Week, agendada para a NOVA SBE, em Carcavelos, entre 12 e 16 de setembro, visa debater dos temas mais prementes do desporto mundial.

O evento contará com figuras de várias áreas do desporto, de organizações não governamentais, entre as quais Maria-Francesca Spatolisano, da Nações Unidas, e de organizações desportivas.

A SIGA é uma coligação de integridade e boa governança no desporto, com mais de 100 parceiros internacionais, com a missão de "trazer reformas significativas e aumentar a integridade em todos os desportos".