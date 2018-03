O secretário de Estado da Juventude e do Desporto recorreu a uma decisão do seu homólogo da Grécia, que suspendeu os campeonatos de futebol em resultado do sucedido com o presidente do PAOK que entrou em campo munido de uma arma de fogo, para manifestar "preocupação" pelo atual momento do futebol português.João Paulo Rebelo sublinhou que o governo português "está a acompanhar o que se passa aqui", assinalando que "trabalhamos com quem temos de trabalhar, isto é, com federações e demais agentes desportivos". O governante observou que "o trabalho está a ser feito".Numa declaração aos jornalistas no âmbito da apresentação pública dos programas de preparação olímpica e paralímpica para Tóquio 2020, João Paulo Rebelo considerou ser "fundamental que não se perca o fio da importância do desporto que acima de tudo ajuda os mais velhos e os mais novos a integrarem-se".