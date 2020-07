João Pinto constituiu-se assistente na ‘Operação Lex’

João Vieira Pinto constituiu-se assistente na ‘Operação Lex’, um processo de corrupção e tráfico de influências que envolve juízes e dirigentes desportivos, como Rui Rangel, Luís Filipe Vieira ou José Veiga, revelou o jornal ‘Expresso’.

Como assistente, o antigo internacional português poderá ter acesso às provas do processo e ajudar o Ministério Público na descoberta da verdade.

"A partir do momento em que foi tornado público que um dos processos sob suspeita é o que envolve o João Pinto, é natural que ele queira acompanhar de perto o caso e por isso é assistente no processo", explicou ao ‘Expresso’ Tiago Rodrigues Bastos, advogado do ex-jogador.

Quando se transferiu do Benfica para o Sporting, em 2000, João Vieira Pinto viu-se envolvido num caso de fraude fiscal que apanhou José Veiga, Luís Duque e Rui Meireles. O antigo jogador de Benfica e Sporting acabou por ser o único condenado, após o Tribunal da Relação de Lisboa absolver todos os outros arguidos. Teve de pagar uma indemnização de 508 mil euros.

João Vieira Pinto acredita que poderá ter sido uma vítima da rede criminosa que, de acordo com as suspeitas da Polícia Judiciária e do Ministério Público, tomou conta do Tribunal da Relação de Lisboa na altura dos factos que lhe são imputados.