João Rendeiro continua em prisão preventiva até 21 de janeiro

O ex-banqueiro João Rendeiro está preso há um mês, na África do Sul, e regressou esta segunda-feira ao Tribunal de Verulam para a primeira audiência do processo de extradição. A audiência durou apenas alguns minutos pelo que o juiz decidiu adiar a decisão de extradição do ex-banqueiro e mante-lo em prisão preventiva até à próxima sessão, dia 21 de janeiro.Durante a sessão o juiz referiu que o processo tem de estar na África do Sul até dia 20 deste mês. A advogada de defesa disse que Portugal falhou no prazo inicial e o procurador garante que Portugal vai enviar todos os documentos do processo a tempo da próxima sessão.João Rendeiro chegou ao tribunal de Verulam por volta das 07h15 (hora de Lisboa). Esta foi a quinta vez que o ex-banqueiro foi presente a tribunal desde que chegou à África do Sul.