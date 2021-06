O 'Correio da Manhã' avança que Joe Berardo foi detido na manhã desta terça-feira no decorrer de uma operação da Polícia Judiciária por burlas em financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos.





Estão em curso estão cerca de 50 buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal no processo Caixa Geral Depósitos.