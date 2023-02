'Joga pelas crianças' apoia a Cruz Vermelha

O Estádio José Alvalade vai ser palco no dia 3 de junho de um jogo de futebol solidário que tem como objetivo apoiar a Cruz Vermelha na angariação de fundos para o seu trabalho no terreno. O evento, denominado 'Joga pelas crianças a favor da Cruz Vermelha', vai para a quarta edição e voltará a reunir várias lendas do futebol e figuras públicas do panorama nacional e internacional. Será um jogo de futebol recheado de 'Super-Heróis', entre as quais Madjer, Beto Pimparel, Artur Moraes, Dani, Marco Caneira, Fernando Meira, Costinha, Tiago Mendes, Danny, Bosingwa, Valdo, Daniel Carriço, João Pereira, Edite Fernandes e Carla Couto, entre outros grandes nomes do panorama futebolístico. Juntam-se algumas caras bem conhecidas do público português, casos de Rodrigo Gomes, Virgul, Chef Chakall, Filipe Gaidão, Paulo Battista, o ex-árbitro Pedro Henriques, Miguel Costa, Daniel Fontoura, Joana Cruz, Vanessa Oliveira, Rita Andrade, Mafalda Teixeira, Nilton e Francisco Meneses, entre outros.Fernando Domingues, fundador do 'Joga pelas crianças', realça a relevância da entidade que é apoiada este ano. "A Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do Mundo, ou seja, é a prova viva de que ainda devemos manter a fé na humanidade. O 'Joga pelas crianças' e os seus Embaixadores não poderiam recusar este convite no apoio a uma instituição que tem apoiado milhares de crianças por todo o mundo", afirma, acrescentando: "A Cruz Vermelha é composta por pessoas comuns, mas que são vistas como 'super-heróis' por aqueles que recebem a sua ajuda em momentos de necessidade. Este ano, o 'Joga pelas crianças' vai realizar também um Tour Praias e Tour Escolas para promover o trabalho realizado pela Cruz Vermelha no terreno."Igualmente satisfeita mostra-se Ana Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. "O 'Joga pelas crianças' é uma iniciativa excecional que junta o desporto a uma causa que faz parte da missão da Cruz Vermelha: o apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. Estamos confiantes de que a sociedade em geral se vai envolver em prol desta causa nobre, podendo assistir a um jogo ímpar que reúne figuras públicas e ex-jogadores de futebol", sublinha a responsável, detalhando a ação da Cruz Vermelha no nosso país. "Por ano, apoiamos mais de 10 mil crianças nas mais variadas áreas de intervenção, que vão desde a saúde, educação, abrigo à nutrição, vestuário ou material escolar. Acreditamos que o projeto 'Joga pelas crianças' nos vai permitir aumentar a capacidade de resposta no terreno e, não menos importante, servirá como veículo de sensibilização dos mais novos para a importância da solidariedade", explica.Quanto a Inês Maia Sêco, coordenadora executiva da Fundação Sporting, clube que cede o relvado para o evento solidário, destaca que o mesmo "tem vindo a ganhar uma maior expressão através da sua transparência, rigor e credibilidade". "É com grande entusiasmo que a Fundação Sporting e o Sporting Clube de Portugal recebem no Estádio José Alvalade a 4.ª edição do evento solidário 'Joga pelas crianças', acreditando ser possível aumentar o impacto deste evento, permitindo chegar a mais pessoas e, através da Cruz Vermelha, ajudar quem mais precisa", sublinha.Já Madalena Tomé, CEO do Grupo SIBS, explica o âmbito da parceria. "O MB WAY reforça, uma vez mais, o seu compromisso para com o impacto da tecnologia e da inovação ao serviço da sociedade, facilitando não só o dia a dia das pessoas e das empresas que utilizam diariamente o MB MAY, mas também os pequenos donativos através do MB WAY Solidário que, todos juntos, fazem a diferença para as instituições que integram o serviço. Assim, a SIBS associa-se uma vez mais a esta causa para que, em conjunto com os mais de 4,5 milhões de utilizadores, possa fazer a diferença na vida de crianças vulneráveis", afirma.Quanto a Carlos Broto, CEO da Fútbol Emotion, salienta o "compromisso de responsabilidade social, apoiando programas e iniciativas que procuram alcançar, através do desporto, os sonhos e desejos de pessoas em situação de vulnerabilidade e reduzir as desigualdades entre elas". "Por isso, na Fútbol Emotion estamos muito orgulhosos de poder unir-nos ao 'Joga pelas crianças' no apoio à Cruz Vermelha na sua tarefa de melhorar a vida dos mais vulneráveis e proporcionar-lhes, através do futebol, ferramentas e princípios necessários para o seu desenvolvimento", considera.Os bilhetes já estão disponíveis cuja venda reverterá a favor da Cruz Vermelha Portuguesa. Os bilhetes estão disponíveis em www.jogapelascriancas.com ou www.ticketline.pt.