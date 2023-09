Jogador de 15 anos da Escola de Futebol de Tomar morre em acidente após festa com amigos

Filipe Chen Wang, de 15 anos, viajava com amigos, na madrugada desta segunda-feira, numa carrinha de caixa aberta numa estrada em terra de acesso à barragem do Carril, em Tomar, quando a viatura capotou e o atingiu mortalmente, segundo o Correio da Manhã . Os sete amigos, com idades entre os 15 e os 19 anos, que seguiam no veículo ficaram feridos, mas só dois foram transportados para o Hospital de Abrantes, tendo os restantes sido assistidos no local, refere Vítor Bastos, adjunto de comando dos Bombeiros de Tomar.Wang era atleta da Escola de Futebol de Tomar, que deixou uma mensagem de pesar nas redes sociais: "Um miúdo que tinha tanto para viver. Que mundo estranho este em que vivemos. A tua família está destroçada. A tua equipa e amigos estão em choque. A tua equipa técnica está sem palavras. Ninguém consegue digerir tudo isto."