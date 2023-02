Jogador do Yeni Malatyaspor saltou de 2.º andar e ficou gravemente ferido durante o sismo na Turquia

No rescaldo dos feridos provocados pelo sismo sentido na Turquia, esta madrugada, continuam a chegar relatos de vidas perdidas, mas também histórias de sobreviventes. Baris Basdas, futebolista turco que joga no Yeni Malatyaspor, é um desses casos.Em declarações ao jornal alemão 'Bild', o assessor de Basdas, Serdar Topcu, revelou que o defesa de 33 anos "saltou da sua casa no segundo andar, feriu gravemente o pé e, portanto, está no hospital". Recorde-se que o central fez a sua formação na Alemanha e jogou no Hannover 96 na temporada 2020/21.O assessor do jogador turco confessou ainda que "a situação ainda é muito ameaçadora porque sempre há tremores secundários" e referiu: "Todos estão com muito medo e temendo por suas vidas. É terrível. Haverá vários milhares de mortos."Pior cenário vive o colega de equipa de Basdas, o guarda-redes Ahmet Eyüp Türkaslan, que continua soterrado nos escombros. Nas últimas horas, a mulher do guardião acabou por ser resgatada. "Nossas orações estão com você", escreveu o Yeni Malatyaspor nas redes sociais.