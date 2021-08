O avançado Rafael Teixeira, conhecido por Rafa, morreu esta sexta-feira aos 24 anos na sequência de um acidente de viação em Guimarães.





O jovem, que havia reforçado o GDRC Os Sandinenses no início da época, seguia num veículo ligeiro com outro ocupante, que também faleceu, após colisão com um veículo pesado na EN 309, em Souto, São Salvador, mais precisamente na rotunda que dá acesso a Briteiros, Santo Estêvão e a Souto, Santa Maria.Rafa havia sido apresentado em julho como reforço d'Os Sandinenses para jogar nos Sub-23, que vão disputar a 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Braga, mas a expectativa passava por ser integrado no plantel principal.À família e amigos do jogador,envia a mais sentidas condolências.